Pancadaria antes do Óquei de Barcelos-AD Valongo resulta em 17 adeptos detidos

Jogo da ronda 23 do campeonato de hóquei em patins.

O jogo entre Óquei de Barcelos e AD Valongo, da ronda 23 do campeonato de hóquei em patins, ficou marcado pela detenção de 17 adeptos afetos à equipa visitante e identificação de três da equipa minhota. Em causa cenas de pancadaria em frente ao Pavilhão Municipal de Barcelos, conforme pode ver acima no vídeo reproduzido pelo Barcelos Popular.

"À chegada de um grupo de adeptos apoiantes da AD Valongo ao Pavilhão Municipal de Barcelos, mais propriamente nas proximidades ao local de acesso ao recinto por parte dos adeptos visitados, os adeptos envolveram-se em ofensas à integridade física e/ou participação em rixa", explicou a polícia, citada pelo jornal O Minho.

"A Direção do Óquei Clube de Barcelos demarca-se totalmente e lamenta os incidentes ocorridos antes do início do jogo desta tarde. Incidentes que em nada dignificam a modalidade e que são totalmente contrários aos valores que procuramos transmitir, em especial, aos novos atletas da formação. Achamos importante para a modalidade a presença de adeptos nas bancadas, mas lamentamos que alguns, felizmente em reduzido número, continuem com atitudes que só prejudicam o hóquei em patins", escreveu emblema minhoto em comunicado.

Quanto ao jogo, o Óquei de Barcelos venceu por 5-1.