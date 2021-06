Porto, 06/06/2021 - O FC Porto recebeu esta tarde o Sporting Clube de Portugal no Dragão Arena no 1º jogo do Playoff final do Campeonato Nacional 2020/21. João Paulo Freitas (Ivan Del Val/Global Imagens)

Paulo Freitas, treinador do Sporting, após a vitória por 6-5 no Dragão Arena e consequente conquista do campeonato nacional de hóquei em patins.

Sporting não quis deixar a decisão para a negra: "Não, viemos determinados a ganhar, a trazer o nosso modelo de jogo, a colocar em pista aquilo que são as nossas necessidades e em função do adversário que temos e queríamos muito sair daqui campeões."

Jogo emocionante: "Jogo emocionante, com alternâncias no marcador, com muita qualidade dos dois lados, o FC porto é uma grande equipa, justiça para o FC Porto, foi um digno vencido, valorizou muito a vitória do Sporting. O FC Porto tem valorizado muito as vitórias do Sporting porque temo-nos encontrado em diversos momentos de decisão mas acho que hoje era dia, e foi. Saímos daqui muito felizes."

História: "Fizemos história no clube como no hóquei, as pessoas podem não ter essa noção, mas é uma época fantástica. Queremos dedicar a todo o grupo de trabalho, a todas as nossas famílias e adeptos que ainda ontem nos foram brindar com mensagem de carinho."

Dedicatória especial à mãe: "Não sou daqueles que gosta de individualizar, mas queria dedicar esta vitória à minha rainha, que é a minha mãe."

Vai continuar no Sporting? "Vamos descansar agora e a seu tempo vamos ver, apesar de que eu tenho contrato por mais um ano. Vamos conversar e perceber o que é melhor para o Sporting e para mim."

Ano fantástico para o Sporting no geral: "É o ano do leão. Os sportinguistas merecem. Nomeadamente no futebol têm vindo a sofrer muito, este ano é o ano de festejarem muitos títulos, que bem merecem. Estamos satisfeitos por contribuir para esse pecúlio de títulos."