Ricardo Ares, treinador do FC Porto

Declarações de Ricardo Ares após o FC Porto-Óquei de Barcelos que garantiu a presença da equipa azul e branca na final do play off do campeonato nacional de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo totalmente diferente. Era a última oportunidade deles, o que lhes deu outra motivação e nos dificultou a tarefa na primeira parte"

O adversário: "Na segunda entrámos muito bem, equilibrámos isso, o que demonstra que o Barcelos fez uma grande época e que é uma das equipas mais difíceis de defrontar porque cria muito perigo constantemente. Era uma meia-final do play-off, os jogos são todos complicados, mas o objetivo está mais do que cumprido"

A final: "2-0 nos quartos de final, 3-0 nas meias-finais e podemos preparar bem a final. Ainda não ganhámos nada mas a ambição está no máximo".