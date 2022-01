"Jogadores sentem-se roubados, não me lembro de ver uma arbitragem assim"

Declarações de Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, após a polémica derrota com o Óquei de Barcelos, 5-4.

Sentimento dos jogadores: "Os jogadores sentem-se roubados, porque foi isso que aconteceu hoje. Estava em jogo o trabalho diário de muitas pessoas. Tenho que dar os parabéns aos meus atletas, porque trabalhámos para que não fossem atingidas as dez faltas e para não oferecermos bolas paradas ao adversário. Conseguimos fazê-lo, mas recebemos cinco bolas paradas. Estamos tristes, porque hoje não quiseram que o FC Porto ganhasse."



Decisões da equipa de arbitragem: "Não me lembro de algum dia ter visto uma arbitragem assim. Houve vários lances demasiado evidentes. Sobretudo um em que o Carlo Di Benedetto entra na área contrária e um jogador adversário (Alvarinho) atinge-o nos dois braços com uma stickada à altura da cintura. Era lance para penálti e cartão azul, obrigatoriamente, mas não assinalaram nada. No último lance, que dá a vitória ao Óquei de Barcelos, as imagens demonstram claramente que o nosso jogador (Gonçalo Alves) não chega a tocar num adversário que se atira ao chão de forma evidente. É isso que dá a vitória. Com dois árbitros é inacreditável que não se vejam estas ações."



FC Porto vai continuar a lutar: "Dá a sensação de que não querem que o FC Porto ganhe. Mas, mesmo assim, vamos continuar a lutar. Vamos continuar a ganhar contra isso e contra todas as adversidades que nos aparecerem pela frente."