Óquei de Barcelos está de luto: jovem guarda-redes morre aos 15 anos

Rui Picas participava numa atividade do grupo de escuteiros.

Rui Picas, jovem guardião da equipa de sub-17 do Óquei de Barcelos, faleceu este sábado, com apenas 15 anos de idade.

De acordo com o Correio da Manhã, o jovem participava numa atividade com os colegas escuteiros quando perdeu, subitamente, a vida.

O Óquei de Barcelos lamentou o falecimento, nas redes sociais. "A direção do Óquei Clube de Barcelos, staff, responsáveis pelas formações, os colegas com quem o Rui partilhava o balneário e todos os restantes atletas do OCB manifestam as mais sentidas condolências a toda a família, em especial aos pais do jovem Rui Picas. Era e sempre será recordado como um menino apaixonado pelo hóquei em patins. Era um exemplo como desportista, mas também como ser humano." pode ler-se nas redes sociais do clube minhoto.