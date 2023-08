Equipa de Barcelos tem três reforços confirmados para esta temporada.

O Barcelos realiza a apresentação pública do plantel para a próxima temporada no dia 16 de agosto, às 16hoo, no Pavilhão Municipal.

O grupo, que se encontra fechado, é composto por 12 jogadores, três deles reforços, Leo Savreux, Poka, e Santi Chambella. Paulo Freitas mantém-se como treinador.

O arranque oficial da época será a 30 de setembro, em casa, frente ao Murches.