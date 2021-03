Óquei de Barcelos adere à Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins

Antigo campeão nacional é o 11.º clube a integrar o organismo fundado, em 2019, por quatro emblemas portugueses e outros tantos espanhóis

O Óquei de Barcelos tornou-se, esta sexta-feira, o quinto clube português a integrar a Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA), entidade que procura "desenvolver projetos para melhorar a modalidade", informam os minhotos.

"O Óquei de Barcelos faz agora parte da Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins", refere a nota publicada pelo emblema de Barcelos na rede social Facebook.

Fundada em 05 de setembro de 2019, em Barcelona, por quatro emblemas lusos - FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense - e quatro espanhóis - Barcelona, Noia, Liceo da Corunha e Réus -, a EHCA passou a contar hoje com 11 clubes, face às entradas do Óquei, do Impianto Forte del Marmi (Itália) e do Saint-Omer (França).

A EHCA quer avançar com o "propósito de organizar as competições europeias", em coordenação com a World Skate RH, organismo que superintende a modalidade a nível mundial, e a World Skate Europe RH, organismo que superintende a modalidade na Europa, refere ainda o clube nortenho.

Campeão nacional por três vezes, nas épocas 1992/93, 1995/96 e 2000/01, e europeu por uma, em 1990/91, o Óquei de Barcelos é segundo classificado na presente edição da I Divisão portuguesa, com 48 pontos, os mesmos do líder FC Porto.