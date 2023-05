Oliveirense vence FC Porto e adia decisão nos "quartos" do play-off

Venceu os dragões por 6-3, depois da derrota no Dragão Arena.

Oliveirense e FC Porto vão decidir na negra quem segue para as meias-finais do campeonato de hóquei em patins. Depois de os dragões terem aberto a eliminatória com um triunfo por 7-2, este domingo foi dia de resposta por parte da formação de Oliveira de Azeméis, que venceu por 6-3.

O decisivo jogo está marcado para a próxima quarta-feira, no Dragão Arena.

Ficha de jogo:

Árbitros: João Duarte e João Catrapona



OLIVEIRENSE: Diogo Alves (g.r.), Tomás Pereira, Xavier Cardoso, Jorge Silva e Alexandre Marques

Suplentes: Diogo Fernandes (g.r.), Nuno Araújo, Marc Torra (cap.), Jordi Adroher e Lucas Martínez

Treinador: Paulo Pereira



FC PORTO: Xavier Malián (g.r.), Telmo Pinto, Rafa, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto

Suplentes: Tiago Rodrigues (g.r.), Reinaldo García (cap.), Ezequiel Mena, Diogo Barata e Roc Pujadas

Treinador: Ricardo Ares



Ao intervalo: 3-1

Marcadores: Rafa (4m), Tomás Pereira (11m), Jordi Adroher (13m e 45m), Nuno Araújo (20m), Gonçalo Alves (29m e 49m), Alexandre Marques (45m) e Xavier Cardoso (49m)

Resultados do play-off:

QUARTOS DE FINAL (à melhor de três jogos):

(+) BENFICA (1.º) - HC BRAGA (8.º), 2-0

10 mai Benfica - HC Braga, 5-1

13 mai HC Braga - Benfica 4-9

(+) SPORTING (2.º) - SPORTING DE TOMAR (7.º), 2-0

11 mai Sporting - Sporting Tomar, 6-4

14 mai Sporting Tomar - Sporting, 4-8

(+) ÓQUEI DE BARCELOS (3.º) - VALONGO (6.º), 2-0

10 mai Óquei de Barcelos - Valongo, 4-1

13 mai Valongo - Óquei de Barcelos, 2-2 (2-2 ap, 0-2 gp)

FC PORTO (4.º) - OLIVEIRENSE (5.º), 1-1

11 mai FC Porto - Oliveirense, 7-2

14 mai Oliveirense - FC Porto, 6-3

17 mai FC Porto - Oliveirense

(x) - Se necessário

(+) - Apurado para as meias-finais, que se disputam entre 31 de maio e 14 de junho.

Nota: Entre parêntesis a classificação das equipas na fase regular.