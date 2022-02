Oliveirense pondera abandonar a Primeira Divisão do hóquei em patins

Num comunicado, o clube garante que tem sido "desrespeitado e prejudicado pelas equipas de arbitragem".

A Oliveirense está a "ponderar" abandonar o escalão principal hóquei em patins. É o próprio clube que avança com a possível medida depois da derrota na receção à Juventude de Viana (3-4), ontem, sábado num jogo em que o emblema de Oliveira de Azeméis se sente "profundamente prejudicado pela atuação da equipa de arbitragem, em particular pelo árbitro Sr. Joaquim Pinto".

Numa jornada em que a Oliveirense tinha a possibilidade de se aproximar dos lugares do pódio, em virtude do confronto entre segundo e terceiros classificados, o clube garante, num comunicado assinado pelo vice-presidente António Valente, ter sido prejudicado "de forma contínua e em momentos relevantes do encontro com a marcação de faltas, cartões azuis e penáltis".

A Oliveirense critica a nomeação de um dos árbitros "que mais tem arbitrado uma das equipas que direta e desportivamente luta pelos mesmos objetivos" e dá como exemplo o quarto golo apontado pelo Viana e que ditou a derrota da Oliveirense nesta 19.ª jornada do campeonato. "O quarto golo do Juv. Viana foi marcado em PWP, que resultou da marcação de uma simulação ao jogador Lucas Martinez, que foi derrubado dentro da área em ação ofensiva e sem marcação de penalti".

A direção do hóquei em patins da Oliveirense vai mais longe e refere que são já vários jogos em que a equipa "tem sido desrespeitada e prejudicada pelas decisões das equipas de arbitragem com influência direta no resultado". Isto leva o clube, "após esgotado o benefício da dúvida", a afirmar que "há um desrespeito continuo por esta instituição que tanto faz pelo crescimento da modalidade".

"Sentimo-nos indignados, desrespeitados e ponderamos, neste momento, manter a nossa equipa de hóquei patins a competir ao mais alto nível, na próxima época, no Campeonato Nacional", conclui a direção do hóquei em patins unionista no mesmo comunicado.

Comunicado na íntegra:

"1. A União Desportiva Oliveirense sente-se profundamente prejudicada pela atuação da equipa de arbitragem no jogo em que recebeu a Juv. Viana, em particular pelo árbitro Sr. Joaquim Pinto.

2. De forma contínua e em momentos relevantes do encontro, a UD Oliveirense foi prejudicada com a marcação de faltas, cartões azuis e penáltis;

3. A UD Oliveirense numa jornada em que poderia aproximar-se, em caso de vitória, dos seus mais diretos adversários, viu-lhe ser designado um dos árbitros que mais tem arbitrado uma das equipas que diretamente e desportivamente luta pelos mesmos objetivos;

4. O quarto golo do Juv. Viana foi marcado em PWP o qual resultado da marcação de uma simulação ao jogador Lucas Martinez, que foi derrubado dentro da área em ação ofensiva e sem marcação de penalti;

5. Não o estranhamos, pois, sabemos que não obstante o esforço da Federação de Patinagem de Portugal em credibilizar a modalidade, ainda há Srs. Árbitros e alguns dirigentes da arbitragem que continuam a sobrepor os interesses locais e regionais ao bem da modalidade.

6. Na presente temporada, são vários os jogos em que a UD Oliveirense tem sido desrespeitada e prejudicada pelas decisões das equipas de arbitragem com influência direta no resultado, pelo que, após longa ponderação e esgotado o benefício da dúvida, não temos dúvidas em assumir que há um desrespeito continuo por esta instituição que tanto faz pelo crescimento da modalidade.

7. Sentimos-nos indignados, desrespeitados e ponderamos neste momento manter a nossa equipa de hóquei patins a competir ao mais alto nível na próxima época no Campeonato Nacional".

