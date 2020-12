Oliveirense inicia defesa da Taça com triunfo e principais favoritos também passam

A equipa de Oliveira de Azeméis entrou na Taça de Portugal a vencer nos 32 avos de final da prova, em que os grandes confirmaram o favoritismo. O Tigres foi eliminado por uma equipa da III Divisão. 16 avos são a 23 de janeiro

Pela terceira época consecutiva, as 14 equipas da I Divisão entraram mais cedo na Taça de Portugal, tendo sido esta uma forma encontrada pela Federação de Patinagem de Portugal de proporcionar aos que atuam em campeonatos inferiores contacto com adversários mais fortes.

A Oliveirense, detentora do troféu em 2018/19 (devido à pandemia, em 2019/20 a época foi anulada em abri e não teve vencedor), goleou o HC Maia (5.º, II Div. norte), enquanto o Benfica, finalista derrotado em 2018/19, fez o mesmo com o Oeiras (8.º, IIDiv. sul). O Sporting, que não chega à final desde 2014/15, marcou 21 golos ao Fabril (10.º, III Div. D).

O FC Porto, emblema com mais conquistas na Taça (17), estreou-se com um triunfo em casa da Juventude Pacense (13.ª, II Div. norte), depois de ter estado sem jogar desde dia 1, devido a casos de covid-19 que obrigaram os dragões a um período de isolamento e levaram ao adiamento do jogo com a Oliveirense, bem como à ausência na primeira edição da Taça 1947, ganha pelo Benfica.

Já o Barcelos, que no campeonato desta época ocupa o segundo posto, superou o Lavra (7.º, III Div. A).

No primeiro jogo de Tó Neves no comando técnico do HC Braga, os minhotos venceram o Infante Sagres, (7.º, II Div. norte) e, entre os primodivisionários, se o Viana só no prolongamento conseguiu eliminar o Feira (6.º, II Div. norte), o Tigres foi afastado da prova pelo Alenquer B (9.º III Div. C).

Os 16 avos de final da Taça de Portugal, ainda sujeitos a sorteio, disputam-se no dia 23 de janeiro.

TAÇA DE PORTUGAL

ZONA NORTE

Ac. Espinho-Carvalhos 5-3

Feira-J. Viana 4-5 (prol.)

Limianos-Valença 3-4 (prol.)

HC Marco-HC Penafiel 4-5 (prol.)

ED Viana-Riba d" Ave 2-7

HC Maia-Oliveirense 0-6

J. Pacense-FC Porto 1-7

CAR Taipense-Escola Livre 2-4

HACambra-Mealhada 5-1

Lavra-Barcelos 2-7

Fão-CD Póvoa 1-7

Infante Sagres-HC Braga 1-2

Termas-Paredes 2-4

Sobreira-Sanjoanense 0-7

Cucujães-Valongo 0-11

Fânzeres-Famalicense 13/01 (21h00)

ZONA SUL

HC Ponta Delgada-Sp. Tomar data a definir

CRIAR-T-Turquel 1-11

Tojal-Alverca 0-1

Corujas-Nafarros 4-2

J. Azeitonense-Parede 1-9

Entroncamento-Vilafranquense 9-2

N SCP Ilha Terceira-Candelária 2-5

Oeiras-Benfica 3-11

Sesimbra/Marítmo-Cascais data a definir

Académica-Grândola 6-5

Biblioteca-Marinhense 7-5

HC Sintra-Física 5-0

J. Salesiana-Murches 2-5

Alenquer B-Tigres 7-5

Fabril-Sporting 0-21

Sp. Torres-Paço de Arcos 1-3