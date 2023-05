Oliveirense ganha nos penáltis e está nas "meias" da Champions de hóquei em patins

À exceção de seis segundos, a Oliveirense esteve sempre atrás do prejuízo

Talvez o jogo menos bem conseguido de todos até ao momento, mas um dos mais emotivos, apesar do pouco público não o ter feito transparecer.

Em Viana do Castelo, no Pavilhão Municipal José Natário, o Trissino comandou quase sempre, à exceção do 4-5, mas com a igualdade a ser reposta seis segundos depois.

Nas grandes penalidades, a Oliveirense ganhou 3-1 e apurou-se para as meias-finais, que jogará este sábado com Sporting ou Valongo.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.

Trissino - Oliveirense, 5-5 após prolongamento, 1-3 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 2-1.

No fim do tempo regulamentar: 4-4.

No fim da primeira parte do prolongamento: 4-4.

Marcadores:

1-0, João Pinto, 07 minutos.

1-1, Xanoca Marques, 16.

2-1, Giulio Cocco, 23 (livre direto).

2-2, Marc Torra, 27.

3-2, Joan Galbas, 32.

3-3, Xanoca Marques, 36.

4-3, Giulio Cocco, 42 (livre direto).

4-4, Xavi Cardoso, 48.

4-5, Lucas Martínez, 57.

5-5, Andrea Malagoli, 57.

Marcadores no desempate por grandes penalidades:

0-1, Xavi Cardoso.

0-1, Giulio Cocco (ao poste direito).

0-1, Tomás Pereira (defesa do guarda-redes).

1-1, Andrea Malagoli.

1-1, Marc Torra (defesa do guarda-redes).

1-1, Joan Galbas (ao lado).

2-1, Lucas Martínez.

2-1, Jordi Méndez (por cima).

3-1, Nuno Araújo.

Sob a arbitragem de Ruben Fernández (Espanha) e Daniel Villar (Espanha), as equipas alinharam:

- Trissino: Stefano Zampoli, João Pinto, Francisco Ipiñazar, Giulio Cocco e Joan Galbas. Jogaram ainda: Davide Gavioli, Andrea Malagoli e Jordi Méndez.

Treinador: Alessandro Bertolucci.

- Oliveirense: Diogo Alves, Tomás Pereira, Xavi Cardoso, Jorge Silva e Lucas Martínez. Jogaram ainda: Nuno Araújo, Xanoca Marques, Jordi Adroher e Marc Torra.

Treinador: Paulo Pereira.

Assistência: cerca de 400 espectadores.