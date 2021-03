Oliveirense: empate, insultos e agressão em São João da Madeira

Sanjoanense e Oliveirense empataram a quatro golos no jogo em atraso da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins

Sanjoanense e Oliveirense dividiram pontos no jogo em atraso da 18.ª jornada do campeonato, com um empate a quatro golos, que valeu a ambas as equipas a subida de um lugar na tabela classificativa.

A equipa de São João da Madeira é oitava e tem o calendário em dia e a formação de Oliveira de Azeméis ocupa a terceira posição, tendo dois jogos em atraso.

Antes do jogo, a chegada da Oliveirense ficou marcada por problemas com adeptos da casa. Um grupo de 15 a 20 adeptos concentrou-se junto ao pavilhão e recebeu a comitiva de Oliveira de Azeméis com cânticos e insultos, tendo arremessado objetos e feito rebentar um petardo.

Entre a saída do autocarro e a entrada no pavilhão um jogador da Oliveirense foi agredido e foram os restantes jogadores e direção da Sanjoanense a acalmar os adeptos. A polícia apareceu posteriormente e voltou ao local no final do encontro, a pedido da Oliveirense, para acompanhar a equipa na saída de São João da Madeira.

No encontro, Vítor Hugo e Jorge Silva deram vantagem à Oliveirense nos primeiros 15 minutos, mas um bis de Pedro Cerqueira (um dos golos de penálti) e Hugo Santos deram a volta ao marcador. Na segunda parte, Vítor Hugo e Marc Torra devolveram a liderança à Oliveirense, mas um penálti, novamente convertido por Pedro Cerqueira, estabeleceu o empate.