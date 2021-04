Oliveirense bate Tomar e fica a um ponto do Benfica

Equipa de Oliveira de Azeméis cumpriu o último jogo em atraso e a vitória permite-lhe olhar para o quarto lugar ocupado pelo Benfica, posição que no play-off confere a vantagem do fator casa.

A Oliveirense venceu na receção ao Sp. Tomar (3-2), cumprindo o jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com este triunfo, a equipa orientada por Paulo Pereira manteve-se no quinto posto, mas agora a um ponto do Benfica, o que lhe permite lutar por chegar ao quarto lugar na última jornada da fase regular.

Na receção ao Tomar, a Oliveirense abriu o marcador aos 14', por Lucas Martinez, e oito minutos mais tarde Lucas Honório reduziu.

Na segunda parte, Pedro Moreira (27') e Jordi Bargalló ( 41')deram uma vantagem mais confortável à equipa da casa. Nos últimos segundos um penálti cobrado por Rúben Sousa aproximou os nabantinos dos oliveirenses, mas o triunfo não escapava aos anfitriões.

No dia 17 de abril, disputa-se a 26.ª e última ronda da fase regular, com a Oliveirense a receber o FC Porto. O Tomar, que já tem o sexto lugar assegurado, joga em casa com o Riba d'Ave, despromovido à II Divisão.

O Benfica, que pode trocar de lugar com a Oliveirense, recebe o Barcelos.

O play-off arranca a 24 de abril e nos quartos de final a Oliveirense defrontará o Benfica, ficando por apurar qual das duas equipas terá a vantagem do fator casa.