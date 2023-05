Oficial: FC Porto anuncia renovação de Xavi Malián

Dragões anunciaram esta terça-feira a extensão do vínculo com o guarda-redes espanhol

Xavi Malián, guarda-redes de hóquei em patins do FC Porto, renovou com o clube azul e branco até 2026, anunciaram esta terça-feira os dragões.

Aos 33 anos, o guardião espanhol, campeão mundial, europeu e nacional, assinou um contrato válido até 2026.

Malián chegou ao FC Porto na temporada 2019/20, tendo conquistado até ao momento uma Taça Intercontinental, uma Liga dos Campeões, um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça António Livramento e uma Elite Cup.

Peso da camisola: "É um momento muito feliz, estou muito grato ao clube e, sobretudo, ao Eurico (Pinto) por confiar em mim para os próximos anos. Prometo dar tudo pelo FC Porto, sinto-me muito contente quando represento este símbolo que tanto representa. Só tenho palavras de agradecimento para o clube, estrutura técnica e diretiva."

No topo da Europa: "Era um objetivo que tinha quando cheguei cá. Ainda me lembro da primeira entrevista que fiz aqui, em que disse que o meu sonho era ganhar a Liga dos Campeões com o FC Porto. Esse sonho concretizou-se e estou muito feliz pela recompensa por todo o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. Temos que valorizar tudo o que conseguimos, porque há muitos anos que não ganhávamos um título tão importante e ainda por cima a superar rivais daquele nível."

Melhores momentos: "Esta conquista era um objetivo muito marcado, se calhar o mais importante a nível de clubes. Mas também tenho muito presente na minha memória o momento em que ganhámos o campeonato no Dragão Arena contra o Benfica, num quinto jogo com o pavilhão cheio de portistas. Foi um momento muito bonito."

Melhores defesas: "É difícil dizer, mas se tiver que escolher uma talvez seja o livre direto que defendi contra o Benfica no Jogo 5. Nesse dia pude ajudar a equipa a atingir objetivos, mas guardo todos os momentos bons que vivemos dentro do balneário com as gentes que trabalham cá. Vir ao Dragão todos os dias é um desafio, um privilégio e algo que me faz continuar a melhorar. A vontade de seguir neste clube é grande."

Objetivos individuais e coletivos: "O objetivo é continuar a melhorar. Cada treino e cada jogo são oportunidades para melhorar e está claro que defender este símbolo implica ganhar todos os jogos. O objetivo é ganhar todas as competições e disfrutar desse caminho longo. Os títulos são a parte mais importante do percurso, mas também importa que estejamos todos felizes para ficarmos mais perto das vitórias e das conquistas."