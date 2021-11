O que tem de acontecer para Portugal chegar à final: conheça os cenários

Portugal, Espanha e França lutam por dois lugares na final do Campeonato da Europa de hóquei em patins, esta sexta-feira.

Com uma jornada do grupo por disputar, a França lidera a classificação com 10 pontos, mais três do que Espanha e Portugal. Esta sexta-feira, a França defronta a Espanha, a partir das 18h30, com Portugal a bater-se com Andorra às 21h45.

Quanto a contas para se encontrar os dois finalistas, é certo que Portugal - que precisa que a França vença ou empate com a Espanha antes de defrontar Andorra -, quando começar o seu jogo, pode já estar fora da final. A saber:

Se a Espanha vencer a França esta sexta-feira por um ou dois golos de diferença, Portugal fica desde logo fora final do Europeu, mesmo antes de entrar em pista. É que o primeiro critério de desempate é a diferença de golos entre os resultados dos jogos França-Portugal (5-3), Portugal-Espanha (10-9) e o Espanha-França (sexta-feira, a partir das 18h30). Sendo que espanhóis e franceses terão, ambos, uma vitória por dois golos. E Portugal um triunfo pela margem mínima.

Portanto, se Portugal vencer Andorra e a Espanha vencer a França por três ou mais golos, os portugueses seguem para a final. No entanto, isso só acontece se os espanhóis não marcarem mais de 11 golos. Ou seja, se a Espanha bater a França por 12-9 ou 13-10, por exemplo, a formação de Renato Garrido não segue para a final.

Em suma, eis os cenários:

- Portugal vence Andorra e França vence Espanha: Portugal na final com a França;

- Portugal vence Andorra e França e Espanha empatam: Portugal na final com a França;

- Portugal vence Andorra e Espanha vence França por um ou dois golos: Espanha e França na final;

- Portugal vence Andorra e Espanha vence França por três ou mais golos, marcando 11 ou menos golos: Portugal e Espanha na final;

- Portugal vence Andorra e Espanha vence França por três ou mais golos, marcando mais de 11 golos: Espanha e França na final.

Classificação: J V E D GM-GS P

1. França 4 3 1 - 23-15 10

2. Espanha 4 2 1 1 35-16 7

3. Portugal 4 2 1 1 27-18 7

4. Itália 4 1 2 1 23-17 5

5. Alemanha 4 1 - 3 9-27 3

6. Andorra 3 - 1 2 6-21 1