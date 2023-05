Declarações de Frederico Mascarenhas, treinador adjunto da Oliveirense, após a derrota frente ao Valongo (4-6, após prolongamento), em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Derrota: "Não entrámos muito bem, mas entrámos logo a ganhar. A partir daí, sentimo-nos desconfortáveis. Na primeira parte, o Valongo foi ligeiramente superior e, na segunda parte, fomos ligeiramente superiores. O mais justo era que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, como ontem [sexta-feira, frente ao Trissino]. Estávamos bem preparados para chegar mais longe na prova".

Arriscou tudo no final: "Trabalhámos bem o cinco para quatro, fizemos as ações planeadas e atirámos uma bola ao poste. Na maioria das vezes, ao fazerem o cinco para quatro, as equipas sofrem golos, mas arriscámos nos últimos 30 segundos. Estávamos numa meia-final da Liga dos Campeões. A bola ir ao poste e ir para fora ou a bola ir ao poste e ir para dentro faz muita diferença no que se classifica de sucesso no desporto".