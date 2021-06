Paulo Freitas avisa: "Ganhámos apenas um jogo. Estamos na frente do play-off"

Declarações de Paulo Freitas, treinador do Sporting, após a vitória por 6-4 no reduto do FC Porto. Os leões lideram agora a final do play-off (2-1) e o próximo jogo está marcado para as 15h00 de domingo, também no Dragão Arena.

Vantagem na final: "Defensivamente estivemos muito bem, fomos muito solidários, os jogadores ajudaram-se muito. Percebíamos que para atingir o objetivo final, tínhamos de ganhar no Dragão, mas nada está decidido. Ganhámos apenas um jogo. Estamos na frente do play-off. O FC Porto é uma grande equipa e pode perfeitamente fazer-nos o mesmo no Pavilhão João Rocha. Satisfeito com o resultado e com a prestação dos jogadores."

Próximo duelo: "O jogo é igual. Pode ir a cinco jogos. Acima de tudo estamos satisfeitos com o que os jogadores vêm fazendo. O FC Porto é uma grande equipa e valorizou muito a vitória do Sporting."