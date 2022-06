Nuno Resende, treinador do Benfica: "Foi um jogo quente. Não é bom para ninguém"

Declarações de Nuno Resende, treinador das águias, após o jogo Benfica-Sporting (3-2), das meias-finais do play-off de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, disputado este sábado, no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

O triunfo: "A vitória é importante. Era fundamental empatar a eliminatória. Foi um bom jogo. As duas equipas conseguiram expressar-se dentro daquilo que a outra deixava. Fomos felizes na primeira ação do jogo. O Sporting foi diferente do jogo anterior, foi mais intenso. Acabámos por sofrer o golo e conseguimos tirar vantagem do modelo do Sporting. O importante era ganhar."

Ânimos exaltados: "Foi um jogo quente nesse sentido. Não é bom para ninguém. Temos de ter uma conduta tranquila e temos de perceber que está em causa uma final. Para o jogo não é bom, porque esteve muitas vezes parado. O hóquei tem destas situações, mas temos de saber manter a cabeça fria."

Reencontro: "Vamos agora preparar o próximo jogo. Temos de o ler e antecipar algumas estratégias. Hoje [sábado], o Sporting utilizou um jogador que não tem sido utilizado. A própria rotação da equipa foi diferente. O Sporting pressionou-nos bem na saída. O Sporting apresentou uma excelente versão. Da mesma forma que tivemos muito bem no jogo um. A nós cabe-nos antecipar as 'nuances'. A beleza do hóquei deve ser esta. A estratégia, as nuances e o jogo."