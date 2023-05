Nuno Resende, treinador do Benfica: "A terceira equipa de arbitragem deixou de apitar faltas a nosso favor"

Declarações de Nuno Resende após o jogo FC Porto-Benfica (5-2), o segundo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins disputado no Dragão Arena, no Porto

Sobre a arbitragem: "A terceira equipa [de arbitragem] deixou de apitar faltas a nosso favor na segunda parte, tendo alterado o critério igual aplicado às duas equipas na primeira parte e isso desequilibrou um bocadinho o jogo. Tivemos 14 faltas contra oito do FC Porto na segunda parte."

Parabéns: "Houve algumas situações que devíamos ter finalizado melhor, mas parabéns ao FC Porto pela vitória. Há que dar valor ao FC Porto por não nos ter deixado construir em alguns momentos. Tivemos uma atitude tremenda e lutámos até ao fim. Agora é recuperar rapidamente para no domingo, perante os nossos adeptos, darmos a melhor resposta".