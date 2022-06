Nuno Resende sobre o Benfica-FC Porto: "Vamos tentar regenerar e acertar agulhas"

O treinador Nuno Resende aborda o Benfica-FC Porto, jogo 2 da final do play off do Campeonato de hóquei em patins

Dar resposta: "Temos de dar uma resposta. Vamos tentar regenerar e acertar agulhas para o que pretendemos em termos táticos e estratégicos. Acredito que os jogadores querem dar uma resposta, porque fizemos tudo para chegar a esta final."

Longa época: "A época tem sido longa, difícil, em que partimos sempre desde trás. Os jogadores querem muito ganhar esta final e têm a possibilidade, e espero ajudá-los nesse sentido, de nos colocarem no comboio do título, empatando esta final."

Apoio: "Os nossos adeptos têm sido uma vitamina fantástica, tem sido extraordinária a forma como nos têm carregado. O que queremos muito é que os nossos adeptos encham o Pavilhão, porque eles dão-nos essa vitamina e força extra".