Nuno Resende salienta "estabilidade" para chegar à final da Liga: "Grande mérito nosso"

Declarações do treinador do Benfica em reação ao apuramento para a decisão do campeonato nacional, após eliminar o Sporting (3-2) nas meias-finais do play-off

Aspeto decisivo: "A estabilidade emocional foi fundamental no jogo de hoje. Parece fácil, mas não é. Tivemos dificuldade nesse aspeto ao longo de toda a época ao jogar fora de casa, mas o que fizemos na reta final e hoje aqui é um grande mérito nosso. Fomos fortes na transição, estivemos na frente do marcador, sofremos o empate a oito segundos do fim e depois voltámos a passar para a frente e a controlar. Este trajeto demonstra uma maturidade que não existia e que fomos construindo."

Estratégia: "A nossa estratégia era anular algumas ações do Sporting e explorar as transições e as costas da defesa do Sporting. Começar a ganhar deu-nos alguma vantagem, mas é uma estratégia que vamos medindo conforme o jogo se desenrola."