Nuno Resende: "No ano passado tínhamos tido muitas dificuldades no norte..."

Declarações de Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, após a conquista do campeonato nacional, em casa do Sporting, com um triunfo por 3-1 no jogo 4 do play-off

Título: "É importante, nesta dinâmica que o clube está desde que cheguei, é a concretização do objeto máximo. Foram seis finais, três títulos, no ano passado morremos na praia no campeonato, este ano conseguimos concretizar, fruto de uma grande época, de uma grande fase regular. Hoje culminámos com excelência. Obrigado aos jogadores, a quem acreditou."

Agradecimento aos adeptos: "É muito importante agradecer aos adeptos. Carregaram-nos muito durante a época. Em algo que no ano passado tínhamos tido muitas dificuldades no norte, eles [este ano] estiveram sempre presentes. Neste play-off e nesta fase final foram fantásticos. Em casa não tenho palavras para descrever o que senti, o que eles nos carregaram. Se nós ganhámos o jogo anterior ao Sporting, tem muito do que eles nos carregaram sempre. Hoje foi fantástico. Os adeptos são fantásticos, é para eles, para a massa adepta benfiquista, família benfiquista.

Agradecimento aos jogadores: "Há que agradecer muito aos jogadores, terem-me aturado estes dois anos, não sou fácil, sou um bocado obstinado, mas acredito sempre no meu trabalho, que chego lá."