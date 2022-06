Nuno Resende: "Jogo cinco é o melhor para o hóquei e para o campeonato"

Declarações de Nuno Resende, treinador da equipa de hóquei em patins do Benfica, após o triunfo (5-3) no quarto jogo da eliminatória das meias-finais com o Sporting. O vencedor do duelo de domingo defronta o FC Porto na final do campeonato.

A vitória: "Primeiro começou a ser tudo um bocado em esforço, sem capacidade de produzir. Na segunda parte, a equipa desbloqueou, começou a focar-se naquilo que é necessário. Fomos uma equipa com uma atitude tremenda. Foi um grande jogo. Ambiente fantástico."

Decisivo jogo no domingo (18h30): "O jogo cinco é o melhor para o hóquei e para o campeonato. Vamos encontrar soluções para o jogo no Pavilhão João Rocha. Temos de deixar tudo em campo, depois de não deixar que ficasse decidido aqui."

Evolução: "Pagámos a fase regular, embora tenhamos chegado com muita qualidade ao terceiro lugar. Ninguém desiste. Temos de arranjar soluções, perceber o muito que fizemos de bom no primeiro jogo e alguma coisa que fizemos de bom no terceiro. Sabemos que vamos estar num pavilhão cheio a carregar a equipa adversária. Temos de perceber que temos de dar tudo".