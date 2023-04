Nuno Resende: "Guarda-redes do FC Porto fez uma exibição tremenda"

Declarações do treinador do Benfica após a derrota (2-3) na receção ao FC Porto, para a 26.ª e última jornada da fase regular do campeonato de hóquei em patins.

A derrota: "O jogo de hoje tinha muito a ver com o processo, com o nosso trabalho, a nossa forma de reagir. Entrámos um pouco amorfos na partida, na posse, não fomos agressivos e levámos tempo a impor o nosso jogo. Se juntarmos a isso a eficácia do FC Porto, está explicada a nossa intranquilidade inicial. Depois, reagimos, começámos a ser mais pressionantes, mas ainda sofremos o terceiro golo. Foi um cenário difícil, mas pode dar-nos muita informação para o que aí vem. Criámos situações, roubámos muitas bolas, mas o guarda-redes do FC Porto [Xavi Malián] fez uma exibição tremenda."

Balanço da época até ao momento: "Não estamos satisfeitos, porque aqui queremos sempre ganhar. Ainda assim, na fase regular fomos a equipa mais regular, aquela que ganhou esta fase do campeonato e precisamos de ter essa lucidez e elogiar o desempenho que a equipa teve na reação aos momentos do jogo. Em cima de um resultado destes, é um sentimento agridoce, mas fizemos uma excelente fase regular, um Benfica muito forte fora de casa, apesar de não sermos totalitários em casa."

Play-off: "Temos de ver o que nos fez chegar ao primeiro lugar e agora temos de pensar já no HC Braga e em atingir a meia-final. Acho que crescemos bastante, de forma consolidada. A primeira parte está feita, falta o resto".