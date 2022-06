Nuno Resende e o FC Porto-Benfica: "Não arranjamos desculpas..."

Nuno Resende, treinador do Benfica, antecipou o arranque da final do play-off em casa do FC Porto

Nuno Resende, treinador do Benfica, referiu-se esta quarta-feira ao arranque da final do play-off do campeonato de hóquei em patins. O Benfica, que volta a não ter o fator casa, joga esta quinta-feira, a partir das 15h00, com o FC Porto no Dragão Arena.

"Vamos jogo a jogo e vamos vendo as possibilidades. Tentámos isso com o Sporting, no jogo 1 estivemos muito próximos, em casa fomos muito competentes, apesar das dificuldades no jogo 4. Para ganhar este Campeonato, que é o objetivo, vamos ter de ganhar três jogos, sendo que só temos dois em casa. É fundamental não perder jogos em casa. Temos sempre um jogo no Dragão [antes de jogar na Luz] para perceber o que vai acontecer, mas, pela experiência que tenho do play-off, é ir jogo a jogo, planear e preparar cada jogo da melhor forma possível e, depois, a cada análise perceber as nossas possibilidades e o que temos de corrigir", disse, entrevistado pela comunicação do Benfica.

Sobre o FC Porto, Nuno Resende foi claro: "É uma equipa fortíssima, fez uma fase regular excelente, esteve em praticamente todas as finais, tirando a Golden Cup. Nós temos tentado estar em todas as finais, só falhámos a Elite Cup. É a segunda com eles, da primeira não tivemos competência para ganhar, vamos tentar ser mais fortes, independentemente de não termos o fator casa e das dificuldades que vamos passar no Dragão. Acreditamos que é possível".

"Não arranjamos desculpas. Sabemos das vantagens e desvantagens desta situação [três jogos no Dragão Arena], vamos aproveitar ao máximo as vantagens e disfarçar aquilo que poderá ser algum problema. Tudo aquilo que seja o resultado no jogo prévio vai ter muita influência. Mexe com o emocional. Acredito que, e pela experiência que tivemos nos quartos e nas meias, o saber sofrer, os tempos extra, penáltis, ir ao quinto jogo, ambiente escaldante... tudo isso faz bem. Na fase regular não temos disto. Esperamos potenciar isto para nos dar um upgrade. É para dar tudos".