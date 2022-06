Nuno Resende, técnico do Benfica: "Mantivemo-nos lúcidos com episódios que estragaram o jogo"

Declarações do treinador encarnado, Nuno Resende, após o Benfica-FC Porto (5-3), quarto jogo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa:

Sobre o jogo: "Tivemos capacidade de reação a dois momentos de desvantagem no marcador e mantivemo-nos lúcidos com episódios que acho que estragaram o jogo. Há um clima muito estranho e tem de haver alguma lucidez. Tivemos capacidade de reagir a esses momentos, de passar para a frente e estar sempre lúcidos, a perceber o que o jogo pedia."

Factor casa: "Quando chegas a uma final deste nível e pelo que têm sido os quatro jogos, o fator casa tem sido fundamental. Tirámos proveito disso e estamos onde queremos estar desde o primeiro dia, na decisão do campeonato. É difícil, muito difícil mesmo. O campeonato português é extremamente difícil e estas duas equipas estão com um nível altíssimo."

Nível: "Parabéns ao treinador do FC Porto pelo trabalho que tem desenvolvido. Demonstrámos que fomos duas boas opções para os dois clubes e, agora, vamos preparar o quinto jogo. É uma final, sabemos as condicionantes que existem, sabemos do fator casa do FC Porto e acreditamos no trabalho até quarta-feira, nomeadamente no fator físico e mental. Estas duas equipas acabam por merecer este jogo final. O hóquei em patins atingiu um nível absolutamente extraordinário este ano."

A fadiga: "Temos fadiga, o FC Porto também a terá, mas vamos tentar arranjar soluções. A demonstração que demos na segunda parte, sem Carlos Nicolía e sem Lucas Ordoñez, mostra que o que não nos derruba, dá-nos união e intensidade. A liderança e a transcendência de um ou dois jogadores são fundamentais."

Fraqueza e força: "O fator casa vai ser decisivo, como é óbvio. O FC Porto merece isso, pois fez uma fase regular de excelência. Cabe-nos a nós não pensar nisso e fazer das fraquezas, forças. É difícil, mas não é impossível. É nisso que acreditamos."

Leia também Internacional "Os trabalhadores das fábricas que ganham mil euros é que se deviam queixar" Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, concedeu uma entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, na qual o tema Superliga foi incontornável. Tribunal de Justiça Europeu no Luxemburgo vai pronunciar-se nos próximos dias. A nova Champions foi igualmente abordada.