Nuno Resende após o 5-1 ao Sporting: "Houve um grande Ângelo Girão na primeira parte..."

Declarações do treinador do Benfica, Nuno Resende, após o triunfo por 5-1 sobre o Sporting, da segunda jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins

Análise: "Na primeira parte, o resultado era injusto para o Benfica. Ao intervalo, foi o que disse aos jogadores. Se mantivéssemos o foco, as coisas poderiam ser diferentes. Houve um grande Ângelo Girão na primeira parte. O Sporting acabou por ser eficaz. Os golos trazem tranquilidade. A forma como virámos o 0-1 para o 3-1 demonstra isso. Estou extremamente satisfeito."

Mudanças: "Tentámos acertar marcações, acertar as rotações. Conseguimos no jogo tático ser mais eficazes. Estava trabalhado, estava pensado. Felizmente, correu bem desta vez."

Momento: "Estamos numa fase boa. Trabalhamos para estar rapidamente competitivos. Este campeonato vai ser muito difícil".