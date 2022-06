Nuno Resende antevê Benfica-FC Porto: "Temos tido nota de excelência..."

Declarações do treinador encarnado Nuno Resende na antevisão do quarto jogo entre Benfica e FC Porto na final do play off do campeonato de hóquei em patins

Segundo a segundo: "Temos de ganhar no sábado, esse é o nosso foco. Acreditamos que vamos ser iguais a nós próprios em casa, que vamos conseguir anular os pontos fortes do adversário e potenciar o que são as nossas mais-valias para podermos dizer no final que vamos para o quinto jogo. Temos de preparar o jogo segundo a segundo, minuto a minuto nestes dias que faltam, ajustar quer a parte física, quer a mental, mas também a estratégica e tática"

Excelência: "Quando estamos a jogar partidas com características de mata-mata, com exceção para a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, temos tido nota de excelência e ultrapassado todos esses jogos de enorme grau de dificuldade. Esse é um fator positivo e motivacional, que nos dá alento. Queremos muito dar essa satisfação aos adeptos e levar a decisão para o jogo final [o quinto]".