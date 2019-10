Época promete mais duelos escaldantes após um ano em que o Sporting, apesar de coroado na Europa, perdeu o estatuto de campeão para o FC Porto. De fora chegam cinco reforços para os grandes.

Os festejos do Sporting em Alvalade, no passado mês de maio (Liga Europeia) e há duas semanas (Taça Continental), e ainda o êxito da Seleção Nacional em Barcelona, no início de julho, trazem as cores nacionais em alta numa altura em que arranca a nova época e com ela o melhor campeonato do mundo.

O título europeu dos leões, após 42 anos de jejum, e o título mundial de Portugal, que terminou um ciclo de 16 anos sem medalhas de ouro, marcaram o ano e confirmam o momento positivo hóquei português, com o campeonato, no segundo ano de sorteio puro, a oferecer logo à segunda jornada um embate de candidatos (Sporting-Oliveirense) e, na quarta, a reedição da final europeia (Sporting-FC Porto), mas começa também com críticas à arbitragem, como as da Oliveirense após o triunfo do FC Porto na Supertaça e as dos dragões depois do triunfo do Sporting na Taça Continental.