"No Benfica, não disputar uma final é sempre algo de negativo"

Declarações de Nuno Resende, treinador do Benfica, após a derrota por 4-2 frente ao FC Porto, nos quartos de final da Champions de hóquei em patins.

A derrota: "Se recuarmos ao jogo anterior [derrota por 3-2 a encerrar a fase regular do campeonato] e a este, há tremenda ineficácia da nossa parte em situações muito concretas, como as bolas paradas. Chegámos a esta competição não só com ambição de ganhar, mas também, face ao desempenho na fase regular do campeonato [primeiro lugar], com a convicção de que poderíamos chegar longe. Não conseguimos."

Eficácia: "Não perdemos contra uma equipa qualquer. Tentámos de todas as formas e feitios mudar o cariz do jogo, mas não foi o suficiente. Estamos a falar de eficácia. Quem marca mais, ganha. Ganhou ao FC Porto, parabéns. Temos de perceber como criar vantagens e finalizar para tentar virar a sorte para o nosso lado. O jogo com o HC Braga [nos quartos de final do play-off] é fundamental para encararmos o que resta do campeonato."

Lamento: "Se pegarmos no passado recente dos jogos entre FC Porto e Benfica, quem marca primeiro acaba por vencer. Está mais tranquilo e faz uma gestão do jogo diferente. Obrigámos o FC Porto a fazer uma grande quantidade de faltas, mas, defensivamente, também cometemos faltas sem necessidade. Houve muita coisa positiva no jogo, mas não chegou. Neste clube, não disputar uma final é sempre algo de negativo".