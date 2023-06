Nicolía: "Um dia, se tiver a possibilidade, vou falar com o presidente"

Declarações fortes do hoquista do Benfica após a vitória frente ao Sporting no primeiro jogo da final do play-off, esta quinta-feira.

No final do jogo frente ao Sporting, esta quinta-feira, em que marcou dois golos diretos que ajudaram o Benfica a bater o rival, por 4-2, Carlos Nicolía falou na flash interview da BTV e teceu comentários fortes relativamente ao momento que atravessa no clube.

Recorde-se que esta temporada, tendo as águias seis estrangeiros no plantel, o argentino ficou fora dos convocados em vários jogos - só cinco podem ser chamados.

"Foi uma final e sabíamos que ia ser difícil. Era importante ganhar. Na minha carreira sempre estive pronto para estes momentos. Fala-se de muita coisa e um dia, se tiver a possibilidade, vou falar com o presidente, ele sempre me apoiou. Fala-se muito de Nicolía, que tem 37 anos, mas quando a equipa precisa o Nicolía está presente. Treino todos os dias para isto, tenho muitos defeitos, podem dizer muita coisa, mas treino todos os dias para isto. Estou no maior clube de Portugal. Em 10 anos de Benfica, aprendi que podemos perder jogos, mas temos de ganhar sempre o campeonato", referiu.

O Benfica venceu o Sporting e colocou-se em vantagem na final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.