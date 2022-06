Nicolía reage à suspensão: "É o preço a pagar pela camisola que represento"

O jogador do Benfica foi suspenso por dois jogos e não vai poder disputar o jogo decisivo do campeonato de hóquei em patins frente aos dragões.

Carlos Nicolía vai falhar o encontro desta quarta-feira frente ao FC Porto, e que vai decidir o campeão nacional. O jogador do Benfica foi suspenso por dois jogos depois de ter visto o cartão vermelho no jogo 4 da final.

O argentino reagiu a esta ausência e, nas redes sociais, partilhou dois lances que considera polémicos e que viveu na sua carreia. O golo anulado a João Rodrigues em 2016, frente ao Sporting, que daria o título ao Benfica a segundos do fim. E ainda a expulsão do último jogo.

"No jogo anterior fui expulso injustamente e hoje vou perder a final. As imagens provam por si só, eu nunca disse o que aquela pessoa [o árbitro] disse, nem usei essa frase! Mas sei a camisola que represento e esse é o preço que hoje tenho que pagar com orgulho. Vou perder o jogo mais importante do ano, mas estarei a dar alento à equipa a partir da bancada e espero que seja um jogo desportivamente digno. A vida dá muitas voltas e tenho de esperar porque a vida é justa", começou por escrever o jogador do Benfica.



"O que partilho é mais uma de muitas manchas negras desde desporto, onde o melhor campeonato do Mundo muitas vezes não é decidido pelos melhores jogadores, mas sim por gente externa. É um dia muito triste para mim, mas acredito que no último jogo no inferno da Luz se fechou uma etapa e abriu outra, dissemos basta! A partir de agora as pessoas que querem prejudicar este desporto e o Benfica não entram mais!", concluiu.