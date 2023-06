Nicolía arrasa, Benfica vence Sporting e está a um triunfo do título de hóquei

Redação com Lusa

Carlos Nicolía marcou os quatro golos das águias no triunfo por 4-2, no terceiro jogo da final do play-off.

O Benfica colocou-se a um triunfo de se sagrar campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez, ao vencer em casa o Sporting por 4-2, no terceiro jogo da final do play-off.

Carlos Nicolía marcou, em quatro livres diretos (29, 29, 30 e 38 minutos), os golos da formação encarnada, que ao intervalo perdia por 1-0, enquanto Nolito apontou os dois tentos dos leões (16 e 36), o primeiro de livre direto.

O quarto embate da final, que é liderada pelo Benfica por 2-1, está marcado para domingo, no Pavilhão João Rocha, e, se necessário, o quinto encontro realiza-se em 21 de junho (quarta-feira), na Luz.