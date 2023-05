Declarações de Ricardo Ares, treinador do FC Porto, depois do triunfo por 4-2 frente ao Benfica, nos quartos de final da Champions de hóquei em patins.

O FC Porto venceu o Benfica por 4-2, em Viana do Castelo, e está nas meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins. "É evidente que numa final a oito todos queremos estar nas meias-finais e as duas equipas têm mais precauções. Queríamos controlar as transições, finalizar bem para não as sofrer. Estou contente porque ganhámos. Soubemos sofrer e alcançar o triunfo", afirmou após o encontro.

"Olhas para o rival, para os momentos do jogo, e em certas alturas precisávamos de uma defesa mais forte e ter o Carlo e o Gonçalo mais frescos para o final", prosseguiu.

Os dragões vão agora medir forças com Barcelona ou Óquei de Barcelos, às 15h00 de sábado. "Qualquer rival que venha será uma grande equipa. São modelos de jogo diferentes, mas ambas muito fortes. Claro que há sempre coisas a melhorar, seja após um treino, seja após um jogo. Acredito que nestes clássicos os atletas mostram-se com uma raça especial. Mas temos de perceber que num FC Porto-Benfica pode acontecer de tudo e muita coisa decide-se em detalhes", rematou.