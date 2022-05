Declarações de Nuno Resende, treinador do Benfica, após o Sporting-Benfica (2-2, 2-1 no desempate por grandes penalidades), primeiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato português de hóquei em patins.

Análise ao jogo: "Foi um jogo de alternância. Fizemos uma excelente primeira parte, onde beneficiámos do ritmo que vínhamos, mas podíamos ter aproveitado melhor as transições. Na segunda parte, houve maior contenção e menos risco nosso, também fomos felizes quando o Sporting tem algumas bolas nos postes. O Sporting é a equipa que dominou o hóquei nos últimos anos, em Portugal e na Europa, e era normal que, na casa deles, tivéssemos de sofrer. Acabámos por, em mais uma situação de segundas bolas, dar o segundo golo. O tempo extra foi mais ou menos dividido. Eles têm uma bola no poste, nós não criámos muito, mas não foi intenção total nossa resolver o jogo aí. Nos penáltis, eles foram mais inspirados e conseguiram ter mais eficácia nessa ação, mas deixa-nos uma perspetiva importante do estado de forma da equipa. Não vínhamos de um grande momento, mas estamos com a energia e o caráter necessários para estes play-offs."

Próximo jogo é no reduto dos encarnados: "Em nossa casa, queremos ganhar o segundo jogo. Queremos e vamos tentar aproveitar ao máximo [o fator casa], jogar à Benfica, ter os nossos adeptos e ver se conseguimos ser mais efetivos em algumas situações. Há um sentimento de frustração, mas, ao mesmo tempo, de que muita coisa foi bem feita. Queremos rapidamente chegar ao empate, mas temos muito de trabalhar e o Sporting não vai dar nada, pelo contrário."