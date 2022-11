"Não temos uma seleção com muita idade, os jogadores estão num momento ótimo"

Seleção nacional de hóquei em patins na Argentina para revalidar título mundial.

O selecionador de hóquei em patins assumiu o objetivo de Portugal em revalidar o título mundial conquistado há dois anos em Barcelona (Espanha), mas atribuiu o favoritismo à Argentina, que joga em casa.

Renato Garrido não escondeu a ambição de chegar à final da prova, apesar de estar ciente das dificuldades que espera encontrar logo na fase de grupos, na qual integra o grupo A, juntamente com Itália, Chile e França, enquanto Argentina, Espanha, Moçambique e Angola estão no grupo B.

"Queremos fazer um grande Mundial e ganhar os jogos todos até chegar à final, embora sabendo perfeitamente das adversidades que vamos ter, numa fase de grupos bastante difícil", disse o técnico.

Sem esconder a ambição, Renato Garrido frisou que Portugal pretende "ficar em primeiro lugar na fase de grupos e, depois, como foi no Mundial em Barcelona, pensar jogo a jogo até à final".

"É uma fase de grupos bastante difícil, com o primeiro jogo contra a França e depois com a Itália. Não podemos esquecer os jogos que fomos tendo com a França, que nem sempre foram fáceis [derrota no Europeu de 2021]", sublinhou.

O selecionador nacional analisou ainda o Chile, "que tem muitos jogadores a jogar na Europa e no campeonato espanhol e é uma equipa a ter em conta também no grupo", bem como a seleção de Angola, "que pode ser uma surpresa".

Depois de falhar a conquista do Campeonato da Europa 2021, dentro de portas, Renato Garrido lembrou que, "em qualquer competição, a entrada às vezes é que ajuda nos jogos a seguir e dá aquela motivação e moral para continuar a fazer boas exibições".

Quanto ao plantel, o técnico rejeita qualquer crítica que esteja envelhecido, destaca a sua experiência e o facto de os jogadores disputarem as melhores ligas e as principais provas da modalidade.

"Eles estão num momento ótimo e no máximo da experiência da carreira. Para já estamos bem e não considero que temos uma seleção com muita idade, embora aos poucos vamos integrando um ou outro jogador", referiu.

O Campeonato do Mundo de hóquei em patins disputa-se em São Juan, Argentina, entre segunda-feira e o dia 13 de novembro.