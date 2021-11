"Não me identifico com o que aconteceu. É um dia triste para o hóquei em patins"

Declarações de Edo Bosch, adjunto de Renato Garrido na seleção portuguesa de hóquei em patins.

Portugal goleou esta sexta-feira a seleção de Andorra por 12-1, mas não houve festa. A vitória espanhola (3-1) frente à França tinha já retirado as hipóteses de a Seleção Nacional se apurar para a final.

"Hoje foi mais uma luta emocional do que outra coisa. Tivemos de lutar primeiro contra nós do que com Andorra. Fizemos um grande jogo. É um orgulho ter sido hoje selecionador destes guerreiros. E amanhã vamos fazer tudo para conquistar o terceiro lugar", afirmou Edo Bosch, adjunto de Renato Garrido.

"Se ontem [quinta-feira] estávamos a dizer que foi um jogo épico, hoje [sexta-feira] demos um passo atras. Mas cada um tem os seus valores. Não me identifico com o que aconteceu no jogo anterior. Um dia triste para o hóquei em patins. Se queremos melhorar a modalidade não podemos fazer o que aconteceu", rematou.

Também o guarda-redes Pedro Henriques deixou críticas. "A exibição do coletivo, depois do que assistimos esta tarde, é de louvar. É triste. Falta de respeito pelos adeptos desta modalidade. Espero que tenha sido a última vez", atirou.