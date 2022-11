Mundial: Portugal persegue renovação do título e quer quebrar maldição de San Juan

A seleção portuguesa de hóquei em patins persegue a renovação do título mundial em San Juan, na Argentina, a partir de segunda-feira, e quebrar a maldição de nunca ter erguido o troféu na cidade talismã da rival Espanha.

Campeão em título, conquistado em Barcelona, em 2019, após um jejum de 16 anos, Portugal vai tentar a renovação do troféu, que conquistou por 16 vezes em 44 edições e assim igualar os 17 títulos da Espanha, atual bicampeã europeia.

O Mundial de hóquei em patins, integrado pela terceira vez nos Jogos Mundiais (World Roller Games), adiados de 2021 para 2022 devido à pandemia de covid-19, decorre pela sexta vez na cidade argentina de San Juan, de segunda-feira a 13 de novembro.

Portugal nunca ergueu o troféu em San Juan, enquanto a Espanha, que tem a tradição a jogar a seu favor, conquistou quatro dos seus 17 títulos na capital do hóquei argentino, em 2011, 2001, 1989 e 1970, tendo ainda sido prata em 1978, atrás da seleção anfitriã.

A seleção portuguesa apresenta como melhores resultados em São Juan os segundos lugares alcançados em 1989 e 1970, tendo ainda terminado em terceiro em 2011 e 1978 e fora do pódio em 2001, em que finalizou na quarta posição.

Em termos de passado recente, a Espanha soma sete títulos mundiais nas últimas 10 edições, ao que acrescenta oito europeus em igual período, enquanto que Portugal ergueu o desejado troféu apenas por duas vezes e a Argentina uma.

Portugal, inserido no grupo A, inicia a defesa do título na segunda-feira frente à França - quarta classificada no último Mundial e vice-campeã europeia na final perdida no prolongamento para a Espanha (2-1) -, após o que defronta a Itália (terça-feira) e o Chile (quarta-feira).

O grupo B é composto pelas seleções da Argentina, vice-campeã mundial na final perdida no desempate por grandes penalidades para Portugal (2-1), num jogo em que se destacou o guarda-redes Ângelo Girão, Espanha, Angola e Moçambique.

Os três primeiros classificados de cada um dos grupos apuram-se para os quartos de final, com os jogos agendados para quinta e sexta-feira, e os quartos disputam um "play-off" com os vencedores dos dois grupos da divisão B, denominada por Taça Intercontinental, de apuramento para a mesma fase.

As meias-finais estão marcadas para sexta-feira e sábado, 11 e 12 de novembro, e a final para domingo, 13 de novembro.

Paralelamente à divisão A, dado que desde a primeira edição dos Jogos Mundiais a prova passou a ser dividida em três escalões, decorre a B, com Brasil, Colômbia, Israel e Suíça, no grupo A, e Alemanha, Áustria, Andorra e Austrália, no B.

Destas oitos seleções sairão duas que vão disputar o play-off com os quartos classificados de cada um dos dois grupos da divisão A e discutir não só a passagem aos quartos de final do Mundial como a promoção ao escalão principal.