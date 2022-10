Mundial de sub-19: Portugal marcou 23 golos aos Estados Unidos

Redação com Lusa

Triunfo fácil da seleção portuguesa de hóquei em patins sub-19.

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 estreou-se este domingo com uma goleada por 23-0 aos Estados Unidos no Campeonato do Mundo da categoria, a decorrer em San Juan, na Argentina, integrado nos World Roller Games.

A diferença entre as seleções traduziu-se no marcador e para a história do jogo ficam os golos de João Pedro Inácio (2), Henrique Vigário (5), Filipe Martim (1), Miguel Henriques (3), Tiago Sanches (5), Viti (3) e Diogo Pernas (4).

Apesar de os Estados Unidos se apresentarem com dois jogadores de origem argentina, os irmãos Gennaro e Battista Comeglio, o poderio luso não sofreu contestação e foi com naturalidade que a seleção orientada por Vasco Vaz atingiu o intervalo a vencer por 13-0.

A oportunidade mais flagrante para os Estados Unidos chegar ao golo de honra foi através de uma grande penalidade marcada por Gennaro Comeglio, que o guarda-redes Kiko Fernandes defendeu.

Cumprindo os estatutos do torneio, no final do encontro foram cobrados três livres diretos, para efeitos de desempate em caso de necessidade, tendo neste capítulo Portugal também vencido por 2-1.

Portugal integra o Grupo A da fase regular e vai ainda defrontar as seleções de Espanha (adversário na segunda-feira), Grã-Bretanha (terça-feira) e Colômbia (quinta-feira). Os dois primeiros classificados apuram-se para as meias-finais.

O Grupo B é composto pelas seleções de Itália, Argentina (anfitriã), Chile, México e Suíça. No primeiro jogo do grupo, a Itália goleou o México por 15-0.