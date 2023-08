Moçambique desiste de participar do campeonato africano de hóquei em patins

Redação com Lusa

Desistência devido a falta de apoio financeiro

A Federação Moçambicana de Patinagem (FMP) anunciou esta terça-feira a desistência das seleções nacionais de hóquei em patins do campeonato africano da modalidade, que decorre no Cairo, por falta de apoio financeiro.

Em comunicado, a FMP recorda que para esta segunda edição do campeonato, que decorre de 21 a 26 de agosto na capital do Egito, inscreveu duas seleções nacionais, nos escalões sénior e sub-19, e previa a participação de uma delegação composta por 26 elementos, incluindo os atletas.

"A desistência deveu-se ao facto de até ao dia 21 de agosto (segunda-feira) não ter conseguido angariar os apoios dos parceiros e do Estado, através do Fundo de Promoção Desportiva (FPD), o valor necessário para fazer face às despesas de deslocação, estadia e aquisição de material de hóquei", lê-se no comunicado.

Na primeira edição deste campeonato, realizada em Luanda, em 2019, a seleção moçambicana terminou em segundo lugar, entre três equipas participantes (a África do Sul deveria participar, mas desistiu por questões financeiras).

A FMP recorda que a participação de Moçambique nestes eventos "sempre foi patrocinada pelos parceiros" da instituição e pelo Estado, através do FPD.

"A FMP viu-se obrigada a renunciar da participação da seleção de sub-19 e a considerar levar somente a equipa sénior ao Egito como forma de minimizar os custos da operação. Amantes e simpatizantes do hóquei em patins levaram a cabo uma campanha de angariação de fundos para apoiar a deslocação das equipas, mas, infelizmente, o esforço redundou num autêntico fracasso", acrescenta o comunicado.

Aquela federação afirma que no primeiro semestre do ano submeteu à Secretaria de Estado do Desporto e ao FPD um "plano de atividades detalhado, incluindo o orçamento necessário para a participação das seleções nacionais" neste campeonato, mas que "nunca obteve uma resposta formal".

Para a segunda edição do campeonato africano da modalidade estavam inscritas as seleções de Angola, Egito, Moçambique e África do Sul.