Miguel Afonso admite erros, mas reafirma: "Intervenção policial exacerbada e desnecessária"

Miguel Afonso, vogal para as modalidades do Sporting

Vogal do Sporting das Modalidades foi detido pela PSP no Pavilhão João Rocha, no dérbi de hóquei em patins diante do Benfica

Miguel Afonso, Vogal do Sporting das Modalidades, reagiu em comunicado aos incidentes do passado dérbi de hóquei em patins ,no pavilhão João Rocha, que terminaram na detenção do dirigente leonino.

"No Sporting CP reconhecemos os nossos erros e eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo. Reconheço que, independentemente das minhas boas intenções, acabei por me exaltar e exprimir-me de forma incorreta perante as autoridades policiais em defesa dos nossos adeptos e do que considerei − e considero, ainda − ter sido uma intervenção policial exacerbada e desnecessária para o contexto. Miguel Afonso, Vogal do Conselho Directo do Sporting CP", pôde ler-se no site dos verde e brancos.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou, esta segunda-feira, que fora detidas duas pessoas e identificadas outras dez na sequência do Sporting-Benfica de ontem, do jogo cinco da meia-final do campeonato de hóquei em patins

O Benfica juntou-se, neste domingo, ao FC Porto na final da Liga de hóquei em patins, ao superar o Sporting no pavilhão João Rocha, por 7-5, após prolongamento, no quinto e último jogo das meias-finais do play-off, vencido por 3-2