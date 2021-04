Mercado no hóquei em patins: deve deixar o Sporting para voltar a Barcelos

Alvarinho é hipótese para os minhotos, que também pretendem assegurar André Centeno.

Alvarinho, avançado de 24 anos, deverá sair do Sporting no final da época, para regressar ao Barcelos. O jogador, que dividiu a formação entre o FC Porto (2007 a 2012) e o Valongo (2012 a 2015), já teve duas passagens pelo emblema minhoto: a título de empréstimo pelos portistas (2016/17) e pelo Sporting (2018 a 20).

Alvarinho, que jogou uma época no Dragão (2015/16), após integrar também a equipa principal do Valongo (2014/15), poderá estar às ordens de Rui Neto em 2021/22, mas já desvinculado dos leões. O jovem é, a par de Gonçalo Nunes, dos jogadores leoninos com menos utilização: em 25 jogos da fase regular esteve em 15, marcando nove golos. Para o Barcelos será peça importante no ataque, embora a equipa tenha três jogadores no atual top 10 dos goleadores: Miguel Rocha (2.º, 40 golos), Dario Giménez (4.º, 31) e Reinaldo Ventura (8.º, 23).

Além de Alvarinho, o Barcelos pode reforçar-se com André Centeno, médio de 35 anos há três épocas no italiano Valdagno. Para o internacional angolano também será um regresso. Paço de Arcos, Alcoy (Espanha), HC Braga, J. Viana, Barcelos (2011/12 e 2012/13), Ac. Luanda, Sporting e Valdagno são os clubes que leva no currículo.