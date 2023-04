"Mataste a tua mulher" vale 2280 euros de multa ao FC Porto: recorde o caso

Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal deu como provado que adeptos do FC Porto dirigiram-se ao hoquista do Benfica Carlos Nocolía dizendo "assassino" e "mataste a tua mulher".

O FC Porto foi castigado em 2280 euros, mais 81 euros de custas processuais, depois de o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal ter dado como provado que alguns adeptos portistas chamaram de "assassino" e disseram "mataste a tua mulher" e "volta para a tua terra" a Carlos Nicolía, avançado do Benfica, durante o clássico entre as duas equipas realizado a 18 de janeiro.

Na altura, o argentino tinha denunciado a situação nas redes sociais. "Durante nove anos que, cada vez que fui ao Dragão Caixa [agora Dragão Arena], as pessoas atrás do banco (não a claque) gritavam 'assassino, mataste a tua mulher' e muitas coisas que até me dá vergonha de dizer. O meu filho já tem 11 anos e entende tudo. (...) Passei nove anos a ouvir estas coisas todos os jogos, mas hoje digo basta. (...) Não por mim, mas pelo meu filho... Não quero que ele ouça nunca que há pessoas que usam a perda da sua mãe devido a uma rivalidade ou para acreditarem que são engraçadas! Tudo tem um limite... Respeito", escreveu.

Os azuis e brancos foram, assim, punidos em três salários mínimos pelo órgão disciplinar da FPP. A mulher de Nicolia faleceu em 2014, vítima de doença prolongada.

O FC Porto recorde-se, anunciou, na altura, a abertura de um inquérito. "A Direção do FC Porto, tendo tomado conhecimento de uma denúncia de Carlos Nicolía, atleta de hóquei em patins do Benfica, sobre insultos que terá sofrido durante o jogo da última quarta-feira no Dragão Arena, decidiu: instaurar um inquérito para apuramento dos factos e da identidade dos presumíveis autores; repudiar todas as agressões verbais que, infelizmente, acontecem nos variados palcos desportivos de todo o país; e manifestar o seu empenho na irradicação destes fenómenos do desporto português em particular e da sociedade em geral", anunciou então em comunicado oficial.