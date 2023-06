Marlene Sousa e o decacampeonato: "A sorte existe, mas para ganhar tanto..."

Redação com Lusa

Declarações de Marlene Sousa, capitã do Benfica, após a conquista do campeonato nacional de hóquei em patins feminino, na sequência da vitória sobre o Turquel por 4-1, no terceiro jogo da final.

Reação: "Estou muito contente, feliz. Temos feito história. É muito mérito vencer 10 anos consecutivos. A sorte existe, mas para ganhar tanto é preciso muito trabalho. Obrigado a todos os que fizeram parte desta história. O jogo tem 50 minutos, sabíamos que estávamos por cima. Quando a bola entrasse, seria mais fácil. Controlámos as emoções. É um momento de amor e paixão".