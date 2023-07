"Marcámos apenas uma bola parada e, hoje em dia, isso faz toda a diferença"

Redação com Lusa

Declarações na zona de entrevistas rápidas após o jogo Espanha-Portugal (3-3), da segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de hóquei em patins, disputado esta terça-feira, em Sant Sadurni d"Anoia, em Barcelona.

Renato Garrido (selecionador de Portugal): "Defrontámos uma Espanha excelente, constituída por jogadores bastante físicos, muito duros na defesa. Foi um jogo extremamente duro naquilo que são eles a defender e a intensidade que também provocam no jogo, mas acho que estivemos a um bom nível. Marcámos apenas uma bola parada e, hoje em dia, sabemos que isso faz toda a diferença e, se calhar, fez para não conseguirmos uma vitória. No entanto, acho que o resultado se ajusta ao que as duas equipas fizeram.

O objetivo era ficarmos em primeiro lugar do grupo, num grupo extraordinariamente difícil, e amanhã [quarta-feira] temos uma França muito forte, fisicamente muito possante, com um hóquei muito intenso, pelo que será mais um jogo extremamente desgastante. Mas nós sabíamos e estamos preparados. A rotatividade de todos os jogadores tem dado garantias de que estaremos sempre ao máximo em todos os jogos".