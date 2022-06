"Luís Sénica pode vir ao Dragão Arena, porque não será maltratado"

Francisco J. Marques abordou este domingo as críticas do Benfica em relação à arbitragem do quarto jogo da final do campeonato de hóquei em patins.

FC Porto e Benfica disputam na próxima quarta-feira (20h00) o quinto e decisivo jogo da final do campeonato e foi com essa partida como pano de fundo que Francisco J. Marques respondeu este domingo às críticas do Benfica sobre a arbitragem do jogo de sábado, ganho pelas águias.

"O campeonato de hóquei em patins vai decidir-se na negra, na quarta-feira à noite, mas o Benfica começou a interferir no jogo decisivo mal acabou a quarta partida, com a tradicional inversão da verdade dos factos, depois de beneficiar de uma arbitragem muito simpática", escreveu o diretor de comunicação e informação no Twitter. "Em 15 minutos de jogo, um score de 7-0 em faltas, depois do 8-8 dos primeiros 16 minutos. Até que 21 minutos depois chegou a nona falta do Benfica, quando o resultado já era de 4-2. Só quem nunca viu um jogo de hóquei pode achar isto normal", vincou. "O apito entupiu para o FC Porto e soltou-se para o Benfica", atirou.

Francisco J. Marques reagiu também ao episódio que levou o presidente da Federação de Patinagem a abandonar o Pavilhão da Luz ao intervalo. "Luís Sénica pode vir ao Dragão Arena assistir ao jogo decisivo, porque não será maltratado, nem incomodado. Os nossos adeptos serão, como habitualmente, inexcedíveis no apoio à equipa", assegurou.