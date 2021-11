Luís Sénica na World Skate Europe encarado como "lufada de ar fresco"

Reação da Associação Europeia de Clubes esta quarta-feira.

Com as eleições para a federação internacional de patinagem (World Skate) agendadas para 27 deste mês, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) não renovou o apoio a Fernando Claro, à frente da federação europeia (World Skate Europe) há 16 anos. Luís Sénica, presidente da FPP, apresenta-se como candidato único e vai suceder a Fernando Claro, acumulando os dois cargos.

A Associação Europeia de Clubes (EHCA), presidida por João Nuno Araújo, reagiu esta quarta-feira com agrado. "A candidatura de Luís Sénica ao cargo de presidente da World Skate Europe é uma lufada de ar fresco. Ao longo dos dois últimos anos, anos de grande resiliência e onde procurar soluções foi uma constante, Luís Sénica nunca virou a cara à luta, esteve sempre do lado dos clubes, não perdendo o rumo que as instituições devem ter", menciona, em comunicado.

"A forma como a FPP colocou de pé a taça 1947 foi notável, a forma como abraçou as provas de seleções, quando mais ninguém queria organizar, foi um sinal da postura pró-ativa de ajudar ao crescimento da modalidade. Estamos certos que esse caminho vai continuar em todos desafios e com todas as instituições que pretendem melhorar o hóquei em patins, incluindo a EHCA", conclui.

Recorde-se que a EHCA abdicou da Liga Europeia, principal prova de clubes, por estar em conflito com o comité europeu de hóquei em patins.