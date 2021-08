Liga Europeia: WSE-RH e EHCA divulgam formatos diferentes

Comité Europeu de Hóquei em Patins divulgou formato competitivo das provas europeias e Liga Europeia não coincide com o tornado público pela Associação Europeia de Clubes.

Um dia depois da Associação Europeia de Clubes (EHCA), composta por FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, Barcelos, Barcelona, Reus, Liceo, Noia, Caldes, Saint Omer e Forte dei Marmi, ter divulgado um comunicado nas redes sociais, informando que ia jogar a Liga Europeia 2021/22, num formato com dois grupos de oito equipas e uma final-eight, o Comité Europeu de Hóquei em Patins (WSE-RH), também em comunicado, apresentou um modelo diferente.

De acordo com o WSE-RH 20 equipas estão inscritas - Portugal: Sporting, FC Porto, Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sp. Tomar, Valongo; Espanha: Barcelona, Liceo, Reus, Caldes , Noia; Itália: Lodi, Forte dei Marmi, Trissino, Sarzana; França: Saint Omer, La Vendeenne, Coutras; Suíça: Diessbach.

A primeira fase consiste em quatro grupos de cinco equipas. Depois de uma ronda de um jogo só (e não casa/fora) - por sorteio -, entre outubro e fevereiro, os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a segunda fase, que consiste em dois grupos de quatro equipas (também numa ronda de um jogo e não casa/fora), entre março e abril. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a final-four (14 e 15 de maio).

Este formato não coincide com o divulgado pela EHCA, que sempre disse publicamente só jogar a Liga Europeia num modelo de dois grupos de oito com final-eight.

Recorde-se que recentemente os clubes membros da Associação Europeia de Clubes (EHCA) não se tinham inscrito na Liga Europeia, sob a tutela do WSE-RH.

Note-se ainda que além de um novo formato competitivo, os clubes da EHCA entraram num braço de ferro com o WSE-RH, reivindicando uma nova estrutura que permitisse criar receita aos emblemas da Liga Europeia, o que, de acordo com os mesmos, ao longo dos anos nunca terá acontecido.

Foi neste ponto, e também no formato, que a EHCA entrou em conflito com o WSE-RH, acabando por não se inscrever na Liga Europeia 2021/22. Esta quarta-feira, a EHCA disse que afinal iria jogar a Liga Europeia, deixando a ideia que conversações com o WSE-RH e a própria World Skate (federação internacional) estariam no bom caminho.

Não é conhecida, para já, uma posição oficial da EHCA sobre o formato apresentado pelo WSE-RH, com o qual aparentemente discordava.

Taça WS Europe

A Taça WSE tem 12 equipas registadas: Espanha: LLeida, Voltregà, Calafell, Igualada; França: Noisy Le Grand, Quevert, Poiree Roller; Portugal Sanjoanense, J. Viana; Itália: Follonica, Valdagno; Suíça: Genève.

Primeira fase: quatro grupos de três equipas, num total de seis jornadas entre outubro e março. Os dois primeiros de cada grupo jogam os quartos de final a duas mãos (26 de março; 9 de abril). Final-four (23 e 24 de abril).