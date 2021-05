Liga Europeia: Veja a análise de Nuno Resende às equipas portuguesas

Treinador dos italianos do Trissino avaliou FC Porto, Oliveirense, Benfica e Sporting e considera as meias-finais da prova jogos de tripla.

Há seis anos em Itália, onde já treinou Matera e Lodi, antes de esta época orientar o Trissino, Nuno Resende, campeão italiano por duas vezes (2016/17 e 2017/18, no Lodi), deixou um olhar sobre as equipas portuguesas que, este fim de semana, lutam pelo título europeu.

Pela primeira vez, a fase final é disputada por quatro equipas nacionais, com o Sporting a defender o título obtido na última edição. Sporting (1976/77 e 2018/19), Benfica (2012/13 e 2015/16) e FC Porto (1985/86, 1989/90) procuram o seu terceiro título, enquanto a Oliveirense nunca foi campeã.

Recorde-se que esta época, devido à pandemia, a prova teve apenas nove participantes, que discutiram a passagem à final-four numa fase de grupos concentrada, no Luso. A fase final volta ao quartel-general das seleções nacionais já com os dois jogos das meias-finais a realizarem-se este sábado.

Veja a análise às equipas portuguesas feita por Nuno Resende, técnico que, no Trissino, dirige João Pinto e Caio, dois ex-Sporting:

FC Porto-Oliveirense, 1.ª meia-final (17h00, RTP 1)

- FC Porto: "Psicologicamente, será importante que o FC Porto se desbloquear e deixe para trás o mau resultado com o Benfica para o campeonato. Nos últimos dois meses, a equipa esteve a um nível muito alto, com grande capacidade ofensiva e defensiva e capacidade de se manter em jogo, mesmo em jogos de dificuldade, como foi frente ao Noia, em que esteve a perder 3-0 e, não saindo do seu registo, deu a volta. O FC Porto está num bom momento, tirando aqueles dez minutos com o Benfica, mas estes podem ser importantes para tornar a equipa mais consistente. Com o modelo de jogo que tem e as individualidades, por exemplo o Gonçalo Alves que está a fazer uma excelente época e tantas vezes carrega a equipa no processo ofensivo a desbloquear as situações, será um FC Porto forte."

- Oliveirense: "É uma incógnita. Veremos se será a Oliveirense que se apresentou na fase de grupos, muito concentrada e muito consistente com qualidade em todas as fase de jogo e capaz de estar dentro do jogo...Atendendo às individualidades e ao plantel longo, tem todas as condições para ombrear com o FC Porto, mesmo não o tendo feito nos dois jogos do campeonato. A Oliveirense aposta uma época nesta meia-final, com jogadores fortes como Lucas Martinez, Marc Torra e Jordi Bargalló, que poderá fazer contra o FC Porto o último jogo com a camisola da Oliveirense... todos, na equipa, têm muita vontade de deixar uma imagem positiva."

Benfica-Oliveirense, 2.ª meia-final (21h00, RTP 1)

- Benfica: "Foi a surpresa desta última fase do campeonato. Nos dois últimos dois meses conseguiu prestações que não tínhamos visto, tirando o primeiro jogo em casa com o FC Porto. Podíamos ter pensado que a fase de grupos tivesse sido um fim de semana de inspiração, mas repetiu-se com Oliveirense no segundo e terceiro jogos e no Dragão. É uma equipa com grande qualidade, sobretudo defensiva, que está a defender muito e a recuperar nas transições com muita qualidade, a correr para trás e a condicionar o contra-ataque do adversário. Está muito mais rigoroso nas trocas, no jogo atrás da baliza, a cometer menos erros, com recuperações de bola em zonas favoráveis e dá muita largura e profundidade à transição. Jogadores como Lucas Ordoñez, Diogo Rafael e Valter Neves têm estado muito bem e a reentrada de Carlos Nicolia revelou-se importante, além do guarda-redes [Pedro Henriques], que está com um nível de eficácia tremenda, dando segurança. Vê-se que a equipa está confiante."

- Sporting: "É muito rigoroso. Chega a esta fase da época muito dentro do seu ADN, dentro daquilo que é o seu modelo de jogo, com jogadores num nível alto, como Ferran Font, Toni Pérez, Pedro Gil e um Romero a ser o pensador de todo o jogo do Sporting e Platero muito bem nos apoios ofensivos. Ofensivamente não se vai desequilibrar. Não será fácil estar no ataque a quatro com o Sporting, que terá muita atenção com as transições defensivas. Depois, sabemos que o André Girão é um atleta talhado para estes momentos e será uma fortaleza para o Sporting. Será 50/50, mesmo tendo o Benfica ganho em Alvalade para o campeonato e tendo sido mais eficaz na Taça 1947, jogo em que, apesar disso, o Sporting foi melhor. O Sporting tem de ver esse jogo para não cometer os mesmos erros."