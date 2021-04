Liga Europeia: Sporting entra em força na defesa do título

O campeão europeu venceu o Reus e comanda o Grupo B, no qual defronta a Oliveirense no domingo.

O Sporting venceu o Reus (5-3) no primeiro jogo do Grupo B da Liga Europeia, que se disputa no Luso.

Os leões colocaram-se em vantagem aos nove minutos, quando jogava em power-play, na sequência do cartão azul mostrado a Joan Salvat e que Ferran Font não conseguiu castigar de livre direto. Foi Toni Pérez a aproveitar a superioridade numérica leonina e depois, aos 16', João Souto a fazer o 2-0.

O Reus, de penálti (Àlex Rodriguez), aos 19', encurtou distâncias e foi também de bola parada, aos 23', que o Sporting voltou a ganhar vantagem de dois golos: Ferran Font, de penálti.

Depois do intervalo, Ferran Font não foi eficaz no livre direto da 10.ª falta do Reus, mas Àlex Rodriguez, precisamente na mesma circunstância fez o 3-2. Com 19 minutos para jogar, o Sporting sentiu-se pressionado e André Girão foi segurando os leões. As bolas paradas ganharam preponderância, com Girão e Ballart a fecharem a baliza.

Numa altura em que o Reus, quarto classificado da OK Liga, ganhava solidez na partida, Telmo Pinto, a passe de Gonzalo Romero devolveu a vantagem de dois golos ao campeão europeu. Romero, de livre direto, aos 40', fez o golo mais importante nesta fase, dando mais tranquilidade à formação portuguesa.

Na 15.ª falta do Reus, Romero não marcou e, na 15.ª falta do Sporting, Girão travou Rodriguez.. Num jogo com 35 faltas e 10 bolas paradas, os catalães fizeram 5-3 a um minuto do fim (Pablo Nájera), mas a vitória não fugiu ao Sporting.

O Sporting volta à pista no domingo (17h00) para defrontar a Oliveirense, com quem perdeu na segunda volta do campeonato.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

Sporting 5

Reus 3

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Miguel Guilherme (Por) e Miguel Diaz (Por)

Sporting: André Girão (Gr), Ferran Font (1), Matías Platero, Toni Pérez (1) e Gonzalo Romero (1) - cinco inicial -; jogaram ainda: Telmo Pinto (1), Pedro Gil, Alessandro Verona e João Souto (1).

TR: Paulo Freitas

Reus: Càndid Ballart (Gr), Joan Salvat, Romà Bancells, Marc Julià e Àlex Rodríguez (2) - cinco inicial - ; jogaram ainda: Ferran Giménez, Diego Rojas, Felipe Castro e Pablo Nájera (1).

TR: Jordi Garcia

Intervalo: 3-1

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 14h00

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00